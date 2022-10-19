У Дніпрі створять університетську лікарню, — Віктор Ляшко

Вона буде на базі спеціалізованої багатопрофільної лікарні № 1.

У Дніпрі буде створено університетську лікарню. Про це йшлося під час наради з керівниками структурних підрозділів Міністерства охорони здоров’я України.

“… у ході наради присутні заслухали керівника державного закладу “Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ України” (м. Дніпро), за результатами чого було прийнято рішення розробити механізм його переходу в університетську лікарню в структурі Дніпровського державного медичного університету (ДДМУ)”, – йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, наразі лікарня потребує істотної модернізації та посилення матеріально-технічної бази.

Найближчим часом МОЗ напрацює стратегію і план щодо ефективної передачі лікарні під управління ДДМУ. Така університетська лікарня стане не лише клінічною базою для підготовки студентів та інтернів, а й надаватиме спеціалізовану медичну допомогу, отримавши додаткове фінансування шляхом підписання договору з Національною службою здоров’я України.

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