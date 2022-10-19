У Дніпрі створять університетську лікарню: що це дасть

У Дніпрі МОЗ планує створити університетську лікарню.

Про це розповів голова обласної ради Микола Лукашук.

Вчора міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у Дніпрі створять університетську лікарню.

Спочатку її планували розмістити на базі обласної лікарні Мечникова, але після звернення облради вирішили це зробити на базі лікарні #1, яка вже є в підпорядкуванні міністерства.

Що це дасть?

У МОЗ повідомили, що вже розробляють стратегію розвитку лікарні. Головна мета – створити клінічну базу для підготовки студентів та інтернів, де молоді спеціалісти зможуть практикувалися під наглядом досвідчених лікарів. Крім цього, заклад надаватиме спеціалізовану медичну допомогу містянам, отримавши додаткове фінансування.

Зазначимо, що створення університетських лікарень це продовження медичної реформи в Україні. Це допоможе розвитку сфери охорони здоров’я України.

Лікарні при університетах та дослідницьких інститутах – поширена практика в світі. Це дозволяє не тільки займатися науковою діяльністю та виховувати нових лікарів, а й надавати кваліфіковану допомогу населенню. Але як це буде – покаже час.

Нагадаємо, раніше навколо лікарні Мечникова розгорнувся скандал. Її хотіли передати у підпорядкування МОЗу. Тоді персонал виступив проти, тому місцева обласна рада направила звернення до МОЗ і запропонувала відкрити університетську лікарню на базі іншого закладу.

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