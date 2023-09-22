У Дніпрі стрімко лізуть вгору ціни на цукор: скільки коштує зараз та що прогнозують

Один із базових товарів може значно здорожчати.

Останнім часом ціни на цукор почати лізти вгору. Поки що приріст не значний, але експерти в агрогалузі попереджають про здорожчання базового товару на внутрішньому ринку.

Принаймні такі прогнози озвучив радник директора з агропромислового комплексу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” у коментарі “Еспресо.Захід”.

Хоча аграрії насіяли буряків на 35% більше, ніж у 2022 році, проте дешевого цукру не буде. Причина – дефіцит на світовому ринку. Через проблеми і експортом цукру з Індії, яка значно скоротила його продажі за кордон, спостерігається нестача цього товару.

Тож не виключено, що українські виробники захочуть більше експортувати, ніж продавати всередині країни. Якщо не буде обмежень, то значна частина продукції піде за межі України.

З нового врожаю зможуть виробити близько 1,6 млн тонн цукру. З цього близько мільйона має піти на внутрішнє споживання.

Наразі у Дніпрі кілограм цукру вартує 34 гривні. Найдешевше купляти той, що на вагу. Брендований дорожче. Ціна стартує від 40 гривень.

Схожа ситуація в АТБ. У середньому за кілограм цукру просять 34 гривні.

Не виключено, що у майбутньому ціни підскочать на 5-10 гривень за кілограм цукру.

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