У Дніпрі старі сквери отримали “нові” офіційні назви

Учора, 22 березня, відбулася 35-та сесія Дніпровської міської ради.

У ході її проведення депутати офіційно найменували два сквери — Прибережний та Західний.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Вони й мали такі назви. Нині ж їх офіційно затвердили.

Нагадаємо, раніше ці сквери офіційно називалися об’єктами благоустрою. Так, згідно з документами:

Сквер Прибережний – це об’єкт благоустрою на території на вул. Набережній Перемоги у районі буд №37д;

Сквер Західний – це об’єкт благоустрою на території у районі вул. Данила Галицького, буд №51, 55, 57, 29, 47, 45, 43.

Зазначимо, ці зелені зони відкрили ще наприкінці 2019 року. Сквер «Прибережний» – на День міста, його звели за міські кошти, а сквер на Західному з’явився замість ринку, на його побудову витрачали обласні кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями.

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