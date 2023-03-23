У Дніпрі старі сквери отримали “нові” офіційні назви - Днепр Инфо
У Дніпрі старі сквери отримали “нові” офіційні назви
просмотров
Сегодня 10:35

Учора, 22 березня, відбулася 35-та сесія Дніпровської міської ради.
Новости Днепра про У Дніпрі старі сквери отримали

Фото dnepr.info.

У ході її проведення депутати офіційно найменували два сквери — Прибережний та Західний.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Вони й мали такі назви. Нині ж їх офіційно затвердили.

Нагадаємо, раніше ці сквери офіційно називалися об’єктами благоустрою. Так, згідно з документами:

  • Сквер Прибережний – це об’єкт благоустрою на території на вул. Набережній Перемоги у районі буд №37д;
  • Сквер Західний – це об’єкт благоустрою на території у районі вул. Данила Галицького, буд №51, 55, 57, 29, 47, 45, 43.

Зазначимо, ці зелені зони відкрили ще наприкінці 2019 року. Сквер «Прибережний» – на День міста, його звели за міські кошти, а сквер на Західному з’явився замість ринку, на його побудову витрачали обласні кошти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі старі сквери отримали Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # # # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Спалахнула на ходу: у Дніпрі вщент згоріла “Волга” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:25
    Спалахнула на ходу: у Дніпрі вщент згоріла “Волга” (ФОТО)

    У Дніпрі згорів легковик.

    У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь
    Новини Дніпра
    Сегодня 10:00
    У Дніпрі на Кротова чоловік впав у каналізаційний колодязь

    У Дніпрі рятувальники допомогли чоловікові вибратися з каналізаційного колодязя.

    ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:30
    ЗСУ за добу ліквідували 660 окупантів, 13 танків і 20 безпілотників

    Українські захисники станом на ранок 23 березня ліквідували за добу…

    У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:00
    У Дніпровському районі легковик злетів з дороги та загорівся

    У смт Курилівка Дніпровського району легковий автомобіль загорівся, злетівши з…