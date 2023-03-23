У ході її проведення депутати офіційно найменували два сквери — Прибережний та Західний.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Вони й мали такі назви. Нині ж їх офіційно затвердили.
Нагадаємо, раніше ці сквери офіційно називалися об’єктами благоустрою. Так, згідно з документами:
Зазначимо, ці зелені зони відкрили ще наприкінці 2019 року. Сквер «Прибережний» – на День міста, його звели за міські кошти, а сквер на Західному з’явився замість ринку, на його побудову витрачали обласні кошти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сквер Прибережний знову засвітився різнобарвними вогнями.
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