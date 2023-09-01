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У Дніпрі сталася стрілянина між сусідами: що кажуть у поліції

Сьогодні 13:44
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Ми звернулися за коментарем до поліції.

Новости Днепра про У Дніпрі сталася стрілянина між сусідами: що кажуть у поліції

Сьогодні вночі у Дніпрі на вулиці Тісна сталася стрілянина між сусідами.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, між двома чоловіка виник конфлікт, а коли аргументи скінчилися, один з учасників сутички дістав зброю та вистрелив декілька разів у свого опонента.

За попередньою інформацією, постраждалий отримав два вогнепальних поранення (у груди та стегно).

За словами свідків, причиною стрілянини стало те, що чоловік, який отримав поранення, незадовго до інциденту побив сина стрілка.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Усі обставини зʼясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі сталася стрілянина між сусідами: що кажуть у поліціїУкраїнська

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