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У Дніпрі стадо кіз вибігло на трамвайні рейки

Сьогодні 15:00
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Стадо кіз зупинило рух одного з місцевих трамваїв Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі стадо кіз вибігло на трамвайні рейки

Відео з цим випадком поширилося у місцевих Telegram-каналах. За словами очевидців, подія сталася сьогодні, 4 червня, на вулиці Божова. Стадо сільськогосподарських тварин вибігло на рейки, у зв’язку з чим трамваю довелося зупинитися та чекати, поки вони відійдуть.

Співробітники вирішили не гаяти час та погладити кіз. Тваринки досить дружелюбно поставилися до працівників та навіть дозволили їм зробити селфі. 

Процес фотосесії довго не протривав – до стада кіз вибігла, ймовірно, їх власниця та швидко розігнала кіз.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі нашестя змій: причина та чи небезпечні вони.

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Новости Днепра про У Дніпрі стадо кіз вибігло на трамвайні рейкиУкраїнська

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