У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)

У Дніпрі горіла квартира у п'ятиповерховому будинку на вулиці Гладкова.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

29 березня близько 12:40 спалахнула квартира на п’ятому поверсі по вул. Гладкова. Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що з вікна квартири йде дим. Разом із газодимозахисною службою вони потрапили всередину та загасили спалах. Людей у квартирі не було.

Вогнем пошкоджено стіни, стелю та домашнє майно на загальній площі 7 кв. м.

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