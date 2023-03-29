У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
29 березня близько 12:40 спалахнула квартира на п’ятому поверсі по вул. Гладкова. Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що з вікна квартири йде дим. Разом із газодимозахисною службою вони потрапили всередину та загасили спалах. Людей у квартирі не було.
Вогнем пошкоджено стіни, стелю та домашнє майно на загальній площі 7 кв. м.
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