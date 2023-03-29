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У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі горіла квартира у п'ятиповерховому будинку на вулиці Гладкова.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

29 березня близько 12:40 спалахнула квартира на п’ятому поверсі по вул. Гладкова. Рятувальники, які прибули на місце, виявили, що з вікна квартири йде дим. Разом із газодимозахисною службою вони потрапили всередину та загасили спалах. Людей у квартирі не було.

Вогнем пошкоджено стіни, стелю та домашнє майно на загальній площі 7 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі співробітники ДСНС врятували квартиру від пожежі (ФОТО)Русский

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