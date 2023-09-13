У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив “закладки”

У понеділок, 11 вересня, на вулиці Трансформаторній патрульні помітили хлопця, який, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху і намагався сховатися у кущах.

Правоохоронцям така поведінка перехожого здалася підозрілою, тож вони вирішили зупинити його й перевірити.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час спілкування 17-річний громадянин повідомив поліцейським, що він викинув у кущі два пакети з наркотичними речовинами. Також патрульні з’ясували, що неповнолітній встиг зробити дві “закладки”.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та матір хлопця. Слідчі оглянули пакети та знайшли там 23 згортки із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну, 15 згортків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

Крім того, правоохоронці знайшли два згортки, які хлопець вже встиг сховати.

З ним тепер працюють слідчі.

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