У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив “закладки” - Днепр Инфо
У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив “закладки”
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Сегодня 10:00

У понеділок, 11 вересня, на вулиці Трансформаторній патрульні помітили хлопця, який, побачивши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху і намагався сховатися у кущах.
Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив

Фото умовне.

Правоохоронцям така поведінка перехожого здалася підозрілою, тож вони вирішили зупинити його й перевірити.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Під час спілкування 17-річний громадянин повідомив поліцейським, що він викинув у кущі два пакети з наркотичними речовинами. Також патрульні з’ясували, що неповнолітній встиг зробити дві “закладки”.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та матір хлопця. Слідчі оглянули пакети та знайшли там 23 згортки із речовиною кристалічного походження, схожою на наркотичну, 15 згортків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив

Крім того, правоохоронці знайшли два згортки, які хлопець вже встиг сховати.

Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив

З ним тепер працюють слідчі.

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Новости Днепра про У Дніпрі спіймали на гарячому 17-річного кладмена: робив Українська

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