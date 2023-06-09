У Дніпрі спалахнула покинула будівля (ФОТО)

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.
У четвер, 8 червня, на вулиці Коробова у Новокодацькому районі міста сталася пожежа у неексплуатуємій будівлі. Виявилося, що в одному із приміщень загорілося сміття.
Рятувальники приступили до ліквідації загорання, загальна площа пожежі склала 16 кв.м. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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