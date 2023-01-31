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У Дніпрі сотні квартир тимчасово залишилися без тепла

Сьогодні 11:16
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У Дніпрі в низці будинків тимчасово немає теплопостачання.
Новости Днепра про У Дніпрі сотні квартир тимчасово залишилися без тепла

 

Сьогодні 31 січня, мешканці низки будинків залишись без тепла. Це пов’язано зі стабілізаційними відключеннями. Тепло повернуть, як тільки котельні знову будуть з живленням. 

Так, станом на 10:00 теплопостачання відсутнє за наступними адресами:

  • проспект О. Поля;
  • вулиця Полєтаєва;
  • вулиця Новосільна;
  • проспект Б. Хмельницького;
  • вулиця Гавриленка;
  • вулиця Нахімова;
  • вулиця Пилипа Орлика;
  • вулиця Стромцова;
  • вулиця Титова;
  • вулиці М. Грушевського, Вознесенська та С. Стрільців;
  • проспект І. Мазепи, вулиця В. Мерзленка, вулиця Новоорловська, вулиця Орловська, вулиця Талаліхіна;
  • вулиці Троїцька і Наб. Січеславська;
  • Запорізьке шосе та вулиця Толстого;
  • вулиці Гоголя, Телевізійна, С. Єфремова;
  • вулиця Севастопольська, узвіз Крутогірний, вулиця Вернадського, проспект Д. Яворницького;
  • вулиця Є. Коновальця, площа Соборна,
  • вулиці І. Акінфієва, Д. Донцова та В. Винниченка;
  • вулиці Гоголя, Паторжинського, Жуковського та Шевченка.

Нагадаємо, сьогодні знову діють відключення світла за графіками. Сьогодні також курсують технічні рейси електротранспорту в години пік. Графік тут.

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Новости Днепра про У Дніпрі сотні квартир тимчасово залишилися без теплаУкраїнська

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