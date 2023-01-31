У Дніпрі сотні квартир тимчасово залишилися без тепла

У Дніпрі в низці будинків тимчасово немає теплопостачання.

Сьогодні 31 січня, мешканці низки будинків залишись без тепла. Це пов’язано зі стабілізаційними відключеннями. Тепло повернуть, як тільки котельні знову будуть з живленням.

Так, станом на 10:00 теплопостачання відсутнє за наступними адресами:

проспект О. Поля;

вулиця Полєтаєва;

вулиця Новосільна;

проспект Б. Хмельницького;

вулиця Гавриленка;

вулиця Нахімова;

вулиця Пилипа Орлика;

вулиця Стромцова;

вулиця Титова;

вулиці М. Грушевського, Вознесенська та С. Стрільців;

проспект І. Мазепи, вулиця В. Мерзленка, вулиця Новоорловська, вулиця Орловська, вулиця Талаліхіна;

вулиці Троїцька і Наб. Січеславська;

Запорізьке шосе та вулиця Толстого;

вулиці Гоголя, Телевізійна, С. Єфремова;

вулиця Севастопольська, узвіз Крутогірний, вулиця Вернадського, проспект Д. Яворницького;

вулиця Є. Коновальця, площа Соборна,

вулиці І. Акінфієва, Д. Донцова та В. Винниченка;

вулиці Гоголя, Паторжинського, Жуковського та Шевченка.

Нагадаємо, сьогодні знову діють відключення світла за графіками. Сьогодні також курсують технічні рейси електротранспорту в години пік. Графік тут.

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