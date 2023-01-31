У Дніпрі сотні квартир тимчасово залишилися без тепла
У Дніпрі в низці будинків тимчасово немає теплопостачання.
Сьогодні 31 січня, мешканці низки будинків залишись без тепла. Це пов’язано зі стабілізаційними відключеннями. Тепло повернуть, як тільки котельні знову будуть з живленням.
Так, станом на 10:00 теплопостачання відсутнє за наступними адресами:
проспект О. Поля; вулиця Полєтаєва; вулиця Новосільна; проспект Б. Хмельницького; вулиця Гавриленка; вулиця Нахімова; вулиця Пилипа Орлика; вулиця Стромцова; вулиця Титова; вулиці М. Грушевського, Вознесенська та С. Стрільців; проспект І. Мазепи, вулиця В. Мерзленка, вулиця Новоорловська, вулиця Орловська, вулиця Талаліхіна; вулиці Троїцька і Наб. Січеславська; Запорізьке шосе та вулиця Толстого; вулиці Гоголя, Телевізійна, С. Єфремова; вулиця Севастопольська, узвіз Крутогірний, вулиця Вернадського, проспект Д. Яворницького; вулиця Є. Коновальця, площа Соборна, вулиці І. Акінфієва, Д. Донцова та В. Винниченка; вулиці Гоголя, Паторжинського, Жуковського та Шевченка.
Нагадаємо, сьогодні знову діють
відключення світла за графіками. Сьогодні також курсують технічні рейси електротранспорту в години пік. Графік тут. Ч итайте також:
Українська Яна Юхименко
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