У Дніпрі сотні будинків без опалення через екстрені відключення світла

Зранку компанії, які забезпечують місто електроенергією, повідомили про екстрені вимкнення світла, у зв’язку з можливою ракетною атакою. Через це деякі котельні та насосні станції наразі знеструмленні. Частина міста без опалення, а декілька будинків без води.
Про це йдеться в повідомленні міськради.
Що з водою
За повідомленням Дніпроводоканалу, станом на 10:00 зупинена підвищувальна насосна станція на проспекті Миру, через що відсутнє водопостачання по проспекту Миру у будинках 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75. Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.
Що з теплом
Через превентивні відключення електроенергії знеструмлені три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:
– проспекту Олександра Поля;
– вулиці Полєтаєва;
– вулиці Новосільній.
Наразі не працюють три районні котельні по вулиці Панікахи та по проспекту Богдана Хмельницького. Тимчасово без тепла 262 будинки.
Без електроенергії перебувають квартальні котельні по:
– вулиці Макарова,
– вулиці Киргизькій,
– вулиці Василя Сліпака.
Від них опалюється 87 будинків, вони також поки тимчасово без опалення.
Роботу котелень відновлять після включення електроенергії.
У той же час критична інфраструктура міста, а також медичні установи забезпечені теплом та водою.
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