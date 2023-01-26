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У Дніпрі сотні будинків без опалення через екстрені відключення світла

Сьогодні 11:14
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У Дніпрі зупинилися котельні, через екстрені відключення світла.

Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків без опалення через екстрені відключення світла

Зранку компанії, які забезпечують місто електроенергією, повідомили про екстрені вимкнення світла, у зв’язку з можливою ракетною атакою. Через це деякі котельні та насосні станції наразі знеструмленні. Частина міста без опалення, а декілька будинків без води.

Про це йдеться в повідомленні міськради.

Що з водою

За повідомленням Дніпроводоканалу, станом на 10:00 зупинена підвищувальна насосна станція на проспекті Миру, через що відсутнє водопостачання по проспекту Миру у будинках 35, 43, 49, 55, 63, 61, 75. Водопостачання відновлять після подачі електроенергії.

Що з теплом

Через превентивні відключення електроенергії знеструмлені три котельні Центрального району. Без опалення 37 житлових будинків, що знаходяться по:

– проспекту Олександра Поля;

– вулиці Полєтаєва;

– вулиці Новосільній.

Наразі не працюють три районні котельні по вулиці Панікахи та по проспекту Богдана Хмельницького. Тимчасово без тепла 262 будинки.

Без електроенергії перебувають квартальні котельні по:

– вулиці Макарова,

– вулиці Киргизькій,

– вулиці Василя Сліпака.

Від них опалюється 87 будинків, вони також поки тимчасово без опалення.

Роботу котелень відновлять після включення електроенергії.

У той же час критична інфраструктура міста, а також медичні установи забезпечені теплом та водою.

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Новости Днепра про У Дніпрі сотні будинків без опалення через екстрені відключення світлаУкраїнська

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