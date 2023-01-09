У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

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Представника Дніпропетровської єпархії УПЦ Московського патріархату позбавили громадянства.
У Дніпрі розшукують зниклого 40-річного Вадима Сетника.
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ЗСУ за добу знищили три вертольоти та три БПЛА окупантів.…
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