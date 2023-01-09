У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками “Теплоенерго” припинено водопостачання:

вул. Запорізьке шосе, 38;

пров. Джинчарадзе, 4.

Водопостачання буде відновлене після закінчення робіт працівниками “Теплоенерго”.