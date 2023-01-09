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У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 11:39
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Сьогодні, 9 січня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
 
Так, через пошкодження водопроводу за адресою: узвіз Близнюківський (колишня вул. Яснополянська) припинено водопостачання:
  • узвозу Близнюківського;
  • вул. Лоцманської;
  • вул. Садової;
  • вул. Дружинників;
  • вул. Верхоянської;
  • вул. Мільмана;
  • пров. Камського;
  • вул. Корсакова;
  • сел. Кам’янка.
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

 

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Крім того, у зв’язку з проведенням аварійних робіт на ТРП працівниками “Теплоенерго” припинено водопостачання:
  • вул. Запорізьке шосе, 38;
  • пров. Джинчарадзе, 4.
Водопостачання буде відновлене після закінчення робіт працівниками “Теплоенерго”.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знову деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

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