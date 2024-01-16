У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Ще є час зарядити телефон!

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Адреси:

вул. Робоча: 146, 148, 152;

вул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;

вул. Титова: 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-Д, 36;

вул. Макарова: 27-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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