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У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Сьогодні 07:00
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках з 8:00 до 17:00.

Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Адреси:

  • вул. Робоча: 146, 148, 152;
  • вул. Алана Шепарда: 1, 7, 9, 10;
  • вул. Титова: 13, 13-Б, 18, 21, 26, 27, 29, 31-К, 34-Д, 36;
  • вул. Макарова: 27-А.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресуУкраїнська

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