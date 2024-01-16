У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках з 8:00 до 17:00.
Усе через те, що ЦЕК буде проводити планові роботи.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Адреси:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Читайте також:
Автор:
Комунальники з Павлограда скаржаться на жінку, яка погрожувала зламати їм…
Важлива інформація!
На щастя, ніхто не постраждав!
У Кривому Розі розгорівся скандал через пісні співачки, яка під…