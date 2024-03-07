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У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Сьогодні 07:00
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресу

Сьогодні, 7 березня, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, приблизно з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Будівельників: 45, 45-А, 47;
  • вул. Макарова: 20-А;
  • вул. Фабрична: 1.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні знеструмлять деякі будинки: перевірте свою адресуУкраїнська

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