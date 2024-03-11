У Дніпрі сьогодні в деяких будинках зникло опалення: причини та адреси

Доведеться почекати, поки батареї знову потепліють!

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі в деяких будинках зникло опалення.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК наразі знеструмлено котельню КП «Теплоенерго». Через це тимчасово призупинено подачу тепла на:

вул. 152-ї Дивізії, 1, 3, 3-А, 5,

просп. Богдана Хмельницького, 101,107,

вул. Домотканська, 1, 5-А,

вул. Киргизька, 5,

вул. Василя Сліпака, 35, 44, 46, 48.

Також через проведення аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі централізованого опалення КП «Теплоенерго» тимчасово припинено подачу тепла на вул. Максима Дія, 2.

Зазначається, що подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.

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