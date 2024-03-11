У Дніпрі сьогодні в деяких будинках зникло опалення: причини та адреси

Сьогодні, 11 березня, у Дніпрі в деяких будинках зникло опалення.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК наразі знеструмлено котельню КП «Теплоенерго». Через це тимчасово призупинено подачу тепла на:
Також через проведення аварійно-відновлювальних робіт на трубопроводі централізованого опалення КП «Теплоенерго» тимчасово припинено подачу тепла на вул. Максима Дія, 2.
Зазначається, що подачу тепла обіцяють відновити протягом дня!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 11 березня вимикатимуть світло до 17:00: усі адреси.
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