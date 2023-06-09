У Дніпрі сьогодні три популярні трамваї закінчать роботу раніше

У п’ятницю, 9 червня, трамваї №5, №18 та №19 закінчать роботу раніше.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що зміни пов’язані з асфальтуванням проїжджої частини проспекта Сергія Нігояна.
Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:
Маршрут №5:
Маршрут №18:
Маршрут №19:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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