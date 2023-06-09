У Дніпрі сьогодні три популярні трамваї закінчать роботу раніше

Важлива інформація!

У п’ятницю, 9 червня, трамваї №5, №18 та №19 закінчать роботу раніше.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що зміни пов’язані з асфальтуванням проїжджої частини проспекта Сергія Нігояна.

Отже, останні відправлення з кінцевих зупинок:

Маршрут №5:

від ж/м Західний о 21:28;

від Університету науки і технологій о 20:28.

Маршрут №18:

від ДЕВЗу о 19:50;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:28.

Маршрут №19:

від пл. Старомостова о 19:56;

від ж/м Лівобережний-3 о 20:52.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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