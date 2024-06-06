У Дніпрі сьогодні світла буде більше, але не у всіх: адреси

Сьогодні, 6 червня, у Дніпрі електропостачання можуть не відключати, однак не у всіх.

Зокрема про те, що світло, скоріше за все, не відключатимуть попередили абонентів ДТЕК вчора на Facebook-сторінці електромережі.

Друзі, ми отримали ліміти на завтра, 6 червня, від НЕК Укренерго. Їх має вистачити, аби прожити четвер без відключень, – йдеться у повідомленні.

Однак зауважили, що у разі перевищення лімітів на споживання електроенергії, ДТЕК доведеться вводити графіки стабілізаційних відключень.

Розуміємо, що всі ви з нетерпінням чекаєте включення світла (як і ми). Але просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше, – зазначили у публікації.

Окрім цього, вчора ми писали, що в “Укренерго” зазначили, що в енергосистемі України 6 червня прогнозується дефіцит електроенергії, який триватиме весь день, а отже ліміти на споживання електроенергії будуть встановлені для кожної області з 00:00 до 24:00.

Наразі відомо про те, що у зв’язку з проведенням планових робіт Центральною енергетичною компанією з 08:00 до 18:00 буде припинено електропостачання за такими адресами:

вулиця Автотранспортна 5,8А, 12, 16Г, 19.

вулиця Будівельників 23, 25Б.

Слідкувати за відключеннями світла можна на сайтах ДТЕК та ЦЕК.

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