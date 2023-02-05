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У Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс

Сьогодні 08:29
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Сьогодні, 5 лютого, у Дніпрі та області не будуть вимикати світло до 16:00.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс

Як повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”, на 5 лютого НЕК “Укренерго” надала обмеження споживання для Дніпропетровської області лише на другу половину дня.

Тому стабілізаційні графіки почнуть застосовуватись з 16:00 до 20:00. Знайти їх можна тут.

До того ж потрібно зазначити, що це не стосується абонентів, яких обслуговує ЦЕК. Тому шукайте графік ймовірних відключень тут.

Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!

Віримо в перемогу!

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюансУкраїнська

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