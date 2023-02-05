У Дніпрі сьогодні не вимикатимуть світло, але є нюанс

Як повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”, на 5 лютого НЕК “Укренерго” надала обмеження споживання для Дніпропетровської області лише на другу половину дня.
Тому стабілізаційні графіки почнуть застосовуватись з 16:00 до 20:00. Знайти їх можна тут.
До того ж потрібно зазначити, що це не стосується абонентів, яких обслуговує ЦЕК. Тому шукайте графік ймовірних відключень тут.
Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію!
Віримо в перемогу!
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