У Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі та області не планують вимикати світло.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Зазначається, що сьогодні “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не вимикати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.

Подивитися їх можна:

тут, якщо ви абонент ДТЕК;

тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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