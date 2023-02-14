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У Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс

Сьогодні 10:21
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Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі та області не планують вимикати світло.

Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Зазначається, що сьогодні “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не вимикати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.

Подивитися їх можна:

  • тут, якщо ви абонент ДТЕК;
  • тут, якщо ви абонент ЦЕК.

Вистоїмо та переможемо!

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюансУкраїнська

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