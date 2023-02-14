У Дніпрі сьогодні не будуть вимикати світло, але є нюанс

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Зазначається, що сьогодні “Укренерго” не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не вимикати світло у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання згідно зі стабілізаційними графіками.
Подивитися їх можна:
Вистоїмо та переможемо!
Читайте також:
Автор:
Поблизу Кривого Рогу на трасі Н-23 сталася аварія.
На Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного Івана Смирнова, якого розшукували більше…
Світла пам'ять!
У Марганці чоловік вбив 40-річну співмешканку.