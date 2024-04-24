У Дніпрі сьогодні буде припинено подачу електроенергії до 20:00: де саме

Сьогодні, 24 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:
А з 8:00 до 20:00 за адресами:
Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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