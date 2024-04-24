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У Дніпрі сьогодні буде припинено подачу електроенергії до 20:00: де саме

Сьогодні 07:58
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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні буде припинено подачу електроенергії до 20:00: де саме

Сьогодні, 24 квітня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на:

  • вул. Квартальна, 47.

А з 8:00 до 20:00 за адресами:

  • вул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • вул. Краснопільська: 1, 3-А, 5, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького: 116.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про У Дніпрі сьогодні буде припинено подачу електроенергії до 20:00: де самеУкраїнська

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