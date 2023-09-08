У Дніпрі собачники закрили на замок майданчик для вигулу тварин, бо сусіди там пили та їли піцу

У Дніпрі сусіди посперечалися через майданчик для вигулу тварин.

Як розповіла дніпрянка Юлія, майданчик для вигулу тварин тепер закривають на ключ. Раніше він просто був огороджений парканом, але тепер на хвіртку повісили замок. Ключі є у кількох людей, які щовечора вигулюють собак. Охочим потрапити на територію майданчика треба звертатися до них, щоб зробити дублікат.

Вітаю! Підкажіть, це ініціатива громадських організацій, що поставили майданчик чи конкретних приватних осіб? Я особисто періодично прибираю сміття на майданчику, але яке право мають окремі «Хаскі» зачиняти громадське місце для вигулу собак? Чому я чи інші власники маємо за свій кошт робити ключі (хоча це не є принципово) і чекати біля майданчика невідомих людей? – написала Юлія. У коментарях пояснили, що через неохайних сусідів, які п’ють та їдять піцу вечорами, але не прибирають за собою, місцеві вирішили закрити майданчик на ключ. За однією із версій, у перші тижні, коли це місце тільки з’явилося, двері закривалися постійно, а потім це робити перестали.

Думки людей різняться. Хтось вважає, що публічне місце не можна закривати на ключ, адже це не приватний майданчик, а міський. А інші вважають, що це правильне рішення.

З громадської точки зору так не має бути. Але знаючи наш квартал деякі речі реально варто тримати під замком, бо буде як з зупинкою біля Єви

Це якесь вибіркове дотримання законів та громадського порядку. Уявляю реакцію людей, якби зачинили дитячий майданчик.

Ви перед тим як писати такий пост погуляйте там кожен день, і прибирайте за іншими собаками та їх господарями, на жаль. там не тільки гуляють собаки, а ще їдять і розпивають алкоголь. Якщо Вам треба ключ ви завжди його можете взяти з 18:00 до 19.00, І я вважаю, що мають право закривати, тому що втомилися вже вигрібати це сміття.

З одного боку, класно, що зачиняється тепер, бо дійсно, доводилось іноді прибирати зовсім не собачий, а людський бруд після ночі. З іншого – чому, щоб потрапити на майданчик і позайматись з собакою, я маю за кимось ходити і просити того ключа. Наче він не загальний, а приватний. Вирішили не відвідувати це місце тепер.

Поки що власникам собак доведеться ходити на майданчик з ключем, що буде далі – дізнаємося.

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