У Дніпрі скоро запустять трамваї з панорамним дахом: який вони мають вигляд

Трамваї з панорамним дахом невдовзі вийдуть на маршрути.

Трамваї, які Дніпро купив за символічною ціною у Лейпцигу, вже скоро будуть готові до експлуатації. Поки що тривають роботи з адаптації 26 вагонів до нашої транспортної системи.

Як повідомили в міськраді, вагони прибувають із заміненою на сучасну енергоощадною системою керування (економія електроенергії 30 %), модернізованими салонами та освітленням.

На сьогодні ми вже відремонтували 2 вагони, які зараз у процесі обкатування і найближчим часом вийдуть на вулиці Дніпра. Загалом комплекс капітального ремонту це фарбування вагона за дизайн-кодом міста, також заміна візків, адже наші колії відрізняються від європейських шириною. Далі діагностуємо усе обладнання та за потреби замінюємо його, — зазначив провідний фахівець КП «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради Нікіта Керенцев.

Два з 26 вагонів мають панорамний дах і є для України унікальними.

Трамваї з панорамним дахом будуть екскурсійними й не виконуватимуть звичайні рейси.

Тут запланована аудіосистема, за допомогою якої гіди зможуть розповідати усім цікавинки Дніпра. Сподіваємось, що на найближчі 3-4 тижні ми завершимо оновлення, а побачити ці вагони можна буде восени, — розповів заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков.

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