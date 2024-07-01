У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіх

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК .
У дописі вказали, що до 16:00 графіки відключень скасовані для абонентів 5 черги.
Отже сьогодні, 1 липня, світла буде більше на вулицях:
Графіки відключення світла для інших черг діють без змін.
Нагадаємо, через раптове знеструмленя будинків наразі тривають аварійні роботи на деяких вулицях міста, у зв’язку з цим низка абонентів не має електропостачання.
Також, деякі вулиці Дніпра з 08:00 до 18:00 залишились без світла.
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