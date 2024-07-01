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У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіх

Сьогодні 10:15
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Скасовано графік погодинних відключень для деяких жителів Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіх

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК .

У дописі вказали, що до 16:00 графіки відключень скасовані для абонентів 5 черги. 

Отже сьогодні, 1 липня, світла буде більше  на вулицях:

 Новости Днепра про У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіх

Графіки відключення світла для інших черг діють без змін

Нагадаємо, через раптове знеструмленя будинків наразі тривають аварійні роботи на деяких вулицях міста, у зв’язку з цим низка абонентів не має електропостачання.

Також, деякі вулиці Дніпра з 08:00 до 18:00 залишились без світла.

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Новости Днепра про У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіхУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіхРусский

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