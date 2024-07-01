У Дніпрі скасували графік погодинних відключень, але не для всіх

Скасовано графік погодинних відключень для деяких жителів Дніпра.

Про це повідомили у Telegram-каналі приватної енергетичної компанії ЦЕК .

У дописі вказали, що до 16:00 графіки відключень скасовані для абонентів 5 черги.

Отже сьогодні, 1 липня, світла буде більше на вулицях:

Графіки відключення світла для інших черг діють без змін.

Нагадаємо, через раптове знеструмленя будинків наразі тривають аварійні роботи на деяких вулицях міста, у зв’язку з цим низка абонентів не має електропостачання.

Також, деякі вулиці Дніпра з 08:00 до 18:00 залишились без світла.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: