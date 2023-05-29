У Дніпрі “швидка” нібито відмовилася їхати на виклик до безпорадної жінки: медики прокоментували

Мешканка Дніпра поскаржилася на "швидку", яка нібито відмовилася їхати на виклик до жінки, яка потребувала допомоги.

Минулого тижня дніпрянка Ганна Карпеченкова поскаржилася на те, що “швидка” нібито відмовилася їхати до безпорадної жінки, яку знайшли поблизу автовокзалу.

Коли жінку знайшли, вона лежала не землі у спідній білизні та казала, що їй погано. Ганна викликала “швидку”, але спочатку їй відмовили, адже за описом випадок не був екстреним. Пізніше дніпрянка покликала патрульних, які приїхали на місце інциденту і теж зателефонували на лінію 103 щодо перехожої, яка ймовірно потребувала допомоги.

Зі слів Ганни, лікарка оглянула жінку. У неї діагностували травму голови та забрали до медзакладу.

Медики відреагували на цю історію. За словами представниці обласного центру екстреної медицини Марії Стебельської, виклик дійсно був.

Так, 25.05.2023 на лінію “103” КП “Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф “ДОР надійшов виклик від небайдужого свідка з вимогою негайно прислати швидку до жінки, якій “погано, ноги грязні, побиті, у трусах та футболці”, – пише Марія Стебельська.

Як зазначила медик, “швидка” екстренки приїжджає тільки до людей, які знаходяться у невідкладному стані. У цьому випадку, такої потреби не було, адже жінка дихала, була у свідомості та розмовляла.

Після надходження виклику від поліції бригада була направлена на місце події. Та який підсумок цього виклику? Жінку у алкогольному сп’янінні з гематомою біля ока, транспортували до лікарні, з якої вона майже одразу пішла. Задіяні ресурси служби, мінус одна бригада на годину, – пояснила медик.

У яких випадках повинна приїжджати “екстренка”

Наразі робота бригад “екстренки” регулюється постановою Кабміну №1271.

Згідно до постанови, диспетчер має опитати заявника та виявити ступінь критичності випадку. Є чотири категорії викликів:

Критичні — коли пацієнт не дихає/дихає дуже слабо, має сильну крововтрату чи кровотечу, тобто знаходиться на межі смерті;

Екстрені — коли хворий непритомний або ж от-от втратить свідомість, не розуміє, де знаходиться; має ознаки кровотечі або ж гострих станів, таких як інсульт чи інфаркт; сильні травми, які потребують негайного медичного втручання;

Неекстрені — коли у хворого є проблеми, але він потребує додаткової оцінки стану здоров’я, проте його стан не є невідкладним, а відстрочення надання медичної допомоги не призведе до погіршення його стану;

Непрофільні — стан пацієнта не є невідкладним та не потребує надання медичної допомоги на місці.

“Швидка” не приїжджає на випадки, які є неекстреними або непрофільними. Втім, якщо є вільні бригади та у пацієнта взагалі немає доступу до отримання первинної меддопомоги, то тоді лікарі можуть приїхати на виклик.

У випадку непрофільних викликів, лікарі можуть дати рекомендації телефоном, без виїзду на місце.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: