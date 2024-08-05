У Дніпрі шукають родину для 14-річної дівчинки: як удочерити

У Дніпрі 14-річна дівчинка шукає люблячих батьків.

Дівчинку звуть Анастасія. Вона навчається у 9-му класі та має успіхи у школі. Також легко знаходить товаришів завдяки своїй комунікабельності, доброзичливості та доброті.

Про це повідомили у Департаменті соціальної політики.

Там додали, що Анастасія також дуже творча, артистична та має багато талантів. Найбільше мріє про родину, де її будуть любити та підтримувати. Після школи хоче вступити навчатись до художнього коледжу. А в майбутньому – відкрити власну студію малювання, де зможуть безкоштовно навчатися діти, які опинилися у важких життєвих обставинах.

“До речі, про хобі – ця творча і артистична особистість має багато талантів: вона гарно малює (має досвід художньої школи), співає, танцює, захоплюється східною культурою, вивчає мистецтво рухів та самовираження, грає на фортепіано, відвідує гурток з ручної праці, разом з друзями виготовляє патріотичні браслети, оберіги, мотанки для воїнів ЗСУ. Регулярно бере участь у концертах, виставах, конкурсах, зустрічах з волонтерами. Дівчинка небайдужа й до спорту: грає в футбол, волейбол, катається на роликах та скейті. Анастасія понад усе мріє жити в родині, де її будуть любити, поважати, підтримувати її починання. Мріє мати сприятливі умови для розвитку своїх здібностей та талантів: відвідувати художню школу, вокальну студію та займатись волейболом. Після закінчення школи має бажання вступити навчатись до художнього коледжу, малювати картини, створювати особисті виставки своїх картин. А ще відкрити власну студію малювання, де зможуть безкоштовно навчатися діти-сироти і діти, батьки яких не мають можливості оплатити уроки”, – повідомили в департаменті.

Зараз Анастасія живе у закладі Департаменту соціального забезпечення. Їй підійдуть такі сімейні форми виховання, як: опіка, дитячий будинок сімейного типу, прийомна сім’я, усиновлення. За всіма питаннями звертатися до управління-служби у справах дітей департаменту соціальної політики ДМР за номером: 066-973-22-76.

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