У Дніпрі шукають поранену собаку, яка втекла після нападу сусідського стафа

У Дніпрі стаф напав на собаку та сильно її покусав.

Інцидент стався на бульварі Слави, 21 о 7 ранку 29 січня. Як розповіла власниця постраждалої собаки Вікторія, зранку вона гуляла зі своїм улюбленцем, коли на них напав агресивний сусідський стаф.

2-річна Дора сильно постраждала. У неї порвана шия та правий бік. Собака дуже злякалася, тому вирвалася з повідця та побігла вздовж проспекту Героїв.

Господарка намагалася догнати собаку, але тварина, злякавшись, дуже швидко бігла.

Доброго дня! Мені дуже потрібна ваша допомога. Сьогодні о 7 ранку на мою собаку напала стаф сусідський та порвав її сильно, собака у стані шоку побіжала у бік Фантазії вздовж будинку 30 по проспекту Героїв, дуже сильно травмована , порвана шия, правий бік, дуже плакала коли тікала, зірвалася зі шліі, імʼя Дора 2 роки , стерилізована, на фото у одежі , втікала без одежі, боїться людей та машин. Подія трапилася за адресою бульвар Слави 21. Допоможіть будь ласка!097 7281371, – пише Вікторія.

Наразі господарка зосередила всі зусилля на пошуку собаки, а потім спробує звернутися до копів, позаяк це не вперше, коли собаки без намордника нападають на інших тварин

Читайте також:

Українська

Автор: