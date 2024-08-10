У Дніпрі шукають нову домівку для собаки Анджели, яку врятували військові

У Дніпрі волонтери шукають нових господарів для собаки Анджели.

Зоозахисники та небайдужі громадяни намагаються знайти нову домівку для собак та котів, які втратили домівки від початку повномасштабного вторгнення.

Про це розповідає “Суспільне Дніпро”.

Зараз у тилових та прифронтових містах у декілька разів зросла чисельність безхатніх чотирилапих.

Нову домівку шукає і собака Анджела.

До Дніпра Анджелу привезли з Донеччини. Військовий знайшов тварину у селі Велика Новосілка. Розказав, що вона впала у глибоку яму схожу на колодязь. Самостійно вибратися не могла. Чоловіки собаку дістали та нагодували пайками. Якийсь час вона прожила у прифронтовій зоні разом з військовими, — йдеться у дописі медіа.

Військовий привіз собаку до Дніпра, зараз він знаходиться у лікарні на лікуванні, а собака у притулку.

Власниця притулку для тварин у Дніпрі – Олена розказала, коли Анджелу привезли вона була виснажена та кульгала. Жінка гадає, що раніше тварина жила у квартирі чи будинку. Нині вона шукає нову родину. Дізнатися більше можна за номером: 097 822 6208, – сказано у повідомленні.

Нещодавно ми розповідали про собаку та цуценя, яких знайшли знесиленими від голоду в квартирі у Кривому Розі.

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