У Дніпрі шукають космічного гіда

У Дніпрі пропонують роботу космічному гіду.

Про це йдеться на сторінці Planetarium Noosphere Дніпро.

До обов’язків космічного гіда входять: розробка та проведення інтерактивних програм з астрономії та космонавтики для відвідувачів. Крім цього, він пояснюватиме складні наукові факти цікавим і доступним способом для будь-якої аудиторії та створюватиме магію космосу за допомогою астросимулятора.

Зазначається, що ідеальний кандидат на посаду – юнак віком до 30 років.

Він завжди ввічливий і доброзичливий з усіма: як з відвідувачами, так і з колегами. Він мегапрацездатний, повний життєвих сил. Він випромінює позитивні вайби. Він багатозадачний і все пам’ятає. Він — творча натура з безліччю ідей. Він любить дітей і найважливіше — завжди прагне самовдосконалюватися, дізнаватися багато нового і ділитися знаннями з нашими відвідувачами, – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що з січня 2022 року заборонено вказувати вік та стать в оголошеннях про вакансії. За таке порушення роботодавця можуть оштрафувати.

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