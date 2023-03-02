У Дніпрі шукають космічного гіда

Про це йдеться на сторінці Planetarium Noosphere Дніпро.
До обов’язків космічного гіда входять: розробка та проведення інтерактивних програм з астрономії та космонавтики для відвідувачів. Крім цього, він пояснюватиме складні наукові факти цікавим і доступним способом для будь-якої аудиторії та створюватиме магію космосу за допомогою астросимулятора.
Зазначається, що ідеальний кандидат на посаду – юнак віком до 30 років.
Він завжди ввічливий і доброзичливий з усіма: як з відвідувачами, так і з колегами. Він мегапрацездатний, повний життєвих сил. Він випромінює позитивні вайби. Він багатозадачний і все пам’ятає. Він — творча натура з безліччю ідей. Він любить дітей і найважливіше — завжди прагне самовдосконалюватися, дізнаватися багато нового і ділитися знаннями з нашими відвідувачами, – йдеться в повідомленні.
Зауважимо, що з січня 2022 року заборонено вказувати вік та стать в оголошеннях про вакансії. За таке порушення роботодавця можуть оштрафувати.
Читайте також:
Автор:
З 1 по 5 число кожного місяця мешканці Дніпра повинні…
Нещодавно ми писали, що на житловому масиві Перемога чоловік пограбував…
На Дніпропетровщині стався спалах африканської чуми свиней.
В Україні не можна зривати, продавати та купувати підсніжники, крокуси…