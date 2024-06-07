По Дніпру бродив загублений козел

У Дніпрі загубився козел.

До жителів Діївки завітав несподіваний гість. Козел приблудився до чужого будинку і не хоче йти додому. Нині господарів тварини шукає пан Костянтин, який оприлюднив оголошення про пошук хазяїв у Facebook-спільноті “Діївське питання”.

Тварина вже встигла подружитися з собакою, яка живе на подвір’ї, однак пан Костянтин все ж хоче знайти власників козла.

Чоловік просить господарів загубленої тварини звернутися за адресою провулок Хорольський, 9.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі кози заважали проїзду трамвая.

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