По Дніпру бродив загублений козел

До жителів Діївки завітав несподіваний гість. Козел приблудився до чужого будинку і не хоче йти додому. Нині господарів тварини шукає пан Костянтин, який оприлюднив оголошення про пошук хазяїв у Facebook-спільноті “Діївське питання”.
Тварина вже встигла подружитися з собакою, яка живе на подвір’ї, однак пан Костянтин все ж хоче знайти власників козла.
Чоловік просить господарів загубленої тварини звернутися за адресою провулок Хорольський, 9.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі кози заважали проїзду трамвая.
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