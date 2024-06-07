Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

По Дніпру бродив загублений козел

Сьогодні 20:44
просмотров

У Дніпрі загубився козел.

Новости Днепра про По Дніпру бродив загублений козел

До жителів Діївки завітав несподіваний гість. Козел приблудився до чужого будинку і не хоче йти додому. Нині господарів тварини шукає пан Костянтин, який оприлюднив оголошення про пошук хазяїв у Facebook-спільноті “Діївське питання”.

Тварина вже встигла подружитися з собакою, яка живе на подвір’ї, однак пан Костянтин все ж хоче знайти власників козла.

Чоловік просить господарів загубленої тварини звернутися за адресою провулок Хорольський, 9.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі кози заважали проїзду трамвая.

Читайте також:

Новости Днепра про По Дніпру бродив загублений козелУкраїнська Новости Днепра про По Дніпру бродив загублений козелРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонт
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:58
    У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонт

    Реконструюють Дніпровський національний театр ім. Шевченка.

    У Дніпрі 8 червня вимикатимуть світло, але не на весь день
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:42
    У Дніпрі 8 червня вимикатимуть світло, але не на весь день

    У Дніпрі цієї суботи знову можуть вимикати світло.

    Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:58
    Житловий будинок замість згорілого млина: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра

    Вулиці, що відходять від центрального проспекту Дніпра, є одними з…

    У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал

    У Дніпрі в Севастопольському парку частково демонтують меморіал, присвячений російським…

    Наверх