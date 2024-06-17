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  • У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

Сьогодні 15:23
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У Дніпрі шукають родину для шістьох дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

15-річна Владислава, 11-річний Назар, 10-річна Поліна, 8-річний Максим, 7-річна Марія та 3-річний Тимофій — брати та сестри. Вони шукають люблячу та турботливу родину, в якій будуть проживати разом.

Про це повідомили у Департаменті соціальної політики.

Там розповіли про темперамент кожної дитини та їхні бажання. Велика мрія для них всіх — дружня та турботлива родина.

  • Владиславі 15 років і вона найстарша з сім’ї. Відкрита для спілкування з більшістю однолітків та захоплюється футболом. З дорослими спілкується ввічливо. Мріє працювати в поліції та про дружню та турботливу сім’ю.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

 
  • 11-річний Назар – активний, має лідерські якості та спортивний. Хлопцю теж подобається грати в футбол та боротьба. Він хоче стати футболістом. З дорослими, братами та сестрами спілкується добре. Мріє про дружню та турботливу сім’ю.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

  • Поліна, 10 років – активна, лагідна та самостійна. Дівчинці подобається аплікація та робити трюки на турніках. З дорослими дівчинка поводить себе ввічливо. Грається в основному з і своїми братами та сестрами. В школі навчається добре, їй це подобається. До братів та сестер добре відноситься, має з ними дружні стосунки. Поліна хоче стати поліцейською, як її сестра. Мріє про дружню та турботливу сім’ю.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

  • Максим, 8 років – активний, не конфліктний та товариський. Хлопець завжди допомагає дорослим та добре спілкується з ними. З однолітками Максим доброзичливий, ніколи не свариться з іншими дітьми. Хлопчик закінчує 2 класі йому подобається вчитися. Він полюбляє конструктор Лего та футбол. З сестрами та братами добре спілкується. Хоче стати продавцем.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

  • Марія, 7 років – активна, добра та самостійна. Дівчинці подобається розмалювувати та збирати пазли. З дорослими вона поводить себе ввічливо. Проявляє лідерські якості в спілкуванні з однолітками, може їх зібрати та разом гратися. До братів та сестер добре відноситься, має з ними дружні стосунки. Марія хоче стати продавцем овочів. Мріє про дружню та турботливу сім’ю.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

  • Тимофій, 3 роки – відкритий та комунікабельний. З однолітками тільки починає взаємодіяти та навчатися, як правильно спілкуватися. До дорослих відноситься добре. Має велику прив’язаність до старших братів та сестер. Він полюбляє мультики. Мріє про дружню та турботливу сім’ю.

Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновити

Якщо у вас є бажання стати родиною для дітей та подарувати їм сімейне тепло звертайтеся до управління служби у справах дітей за тел. : 066 973-22-76.

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Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновитиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі шукають батьків для шістьох дітей: куди звертатися, щоб усиновитиРусский

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