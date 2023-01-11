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У Дніпрі шукали вибухівку в ТЦ та в будівлі СБУ

Сьогодні 10:23
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У Дніпрі перевіряли інформацію про мінування.

Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в ТЦ та в будівлі СБУ

Про це повідомили у міськраді Дніпра.

За минулу добу надійшло одне повідомлення про замінування.

Відомо, що на телефон довіри зателефонував невідомий чоловік, який обіцяв, що підірве будівлю СБУ та декілька торговельних центрів у Дніпрі.

Правоохоронці перевірили будівлі силовиків та ТЦ. 

Інформація не підтвердилась. Ніяких вибухонебезпечних предметів на об’єктах не знайшли. 

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила в Дніпрі чоловіка, який очолював регіональний осередок партії Шарія. “Шаріївці” готували масові заворушення в обласному центрі.

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Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в ТЦ та в будівлі СБУУкраїнська

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