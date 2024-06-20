У Дніпрі шукали вибухівку в одному із гуртожитків

Невідомі погрожували замінувати гуртожиток.

19 червня до поліції Дніпра надійшло повідомлення про замінування гуртожитку, в якому перебували люди. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, рятувальники та вибухотехніки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міськради.

Людей з будівлі гуртожитку евакуювали, а територію навколо обгородили. Після чого свою перевірку розпочали кінологи з собаками.

Після ретельного обстеження жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік, представляючись військовим, розсилав фейкові повідомлення про мінування.

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