У Дніпрі шукали вибухівку в одному із гуртожитків

19 червня до поліції Дніпра надійшло повідомлення про замінування гуртожитку, в якому перебували люди. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи, рятувальники та вибухотехніки.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міськради.
Людей з будівлі гуртожитку евакуювали, а територію навколо обгородили. Після чого свою перевірку розпочали кінологи з собаками.
Після ретельного обстеження жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Інформація про замінування, на щастя, не підтвердилась.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік, представляючись військовим, розсилав фейкові повідомлення про мінування.
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