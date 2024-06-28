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У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради

Сьогодні 12:09
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У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі.

Новости Днепра про У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради

Невідомі “замінували” адміністративну будівлю у Дніпрі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міської ради. 

27 червня, на телефон приймальні Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі.

Співробітники вибухотехнічного управління та слідчо-оперативна група провели перевірку адміністративного управління Дніпропетровської обласної ради. Для огляду застосувалося візуальне та спеціальне вибухотехнічне обладнання.  

Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася.

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