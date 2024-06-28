У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради

У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі.

Невідомі “замінували” адміністративну будівлю у Дніпрі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міської ради.

27 червня, на телефон приймальні Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі.

Співробітники вибухотехнічного управління та слідчо-оперативна група провели перевірку адміністративного управління Дніпропетровської обласної ради. Для огляду застосувалося візуальне та спеціальне вибухотехнічне обладнання.

Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: