У Дніпрі шукали вибухівку в адмінбудівлі облради

Невідомі “замінували” адміністративну будівлю у Дніпрі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Дніпровської міської ради.
27 червня, на телефон приймальні Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації надійшло повідомлення про замінування адмінбудівлі.
Співробітники вибухотехнічного управління та слідчо-оперативна група провели перевірку адміністративного управління Дніпропетровської обласної ради. Для огляду застосувалося візуальне та спеціальне вибухотехнічне обладнання.
Жодних вибухових предметів не знайдено. Інформація про замінування не підтвердилася.
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