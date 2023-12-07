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  • У Дніпрі школяр разом з другом намагався пронести повз касу АТБ 17 “кіндерів”

У Дніпрі школяр разом з другом намагався пронести повз касу АТБ 17 “кіндерів”

Сьогодні 17:23
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У Дніпрі на ж/м Північному друзі намагалися вкрасти 17 "кіндерів".

Новости Днепра про У Дніпрі школяр разом з другом намагався пронести повз касу АТБ 17

У четвер, 7 грудня, на ж/м Північному охоронці піймали школярів, які намагалися винести з супермаркету “кіндер-сюрпризи”. Судячи з того, що у школярів на плечах висіли портфелі, інцидент стався або після уроків, або під час занять. Ймовірно, друзі навідалися в найближчий АТБ та вирішили придбати смаколики. 

Однак схоже хлопці не мали достатньо грошей, тому намагалися винести повз касу 17 “кіндерів”. Це помітила охорона супермаркету, яка зупинила школярів. На відео, яке опублікували в одному із телеграм-каналів видно, що персонал пояснює щось хлопчикам і ймовірно намагається зателефонувати їхнім батькам. 

Потім один із хлопчиків влаштував істерику та намагався втекти, залишивши свого друга в магазині. У цей час його товариш чомусь сидів на підлозі. Очевидці розповідають, що охоронці телефонували до поліції та батькам. 

Чим завершилася історія та як покарали хлопчиків наразі не відомо. Відео, яке ширять у мережі, обривається після втечі одного зі школярів. 

Новости Днепра про У Дніпрі школяр разом з другом намагався пронести повз касу АТБ 17

Новости Днепра про У Дніпрі школяр разом з другом намагався пронести повз касу АТБ 17

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