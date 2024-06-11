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  • У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отримати

У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отримати

Сьогодні 14:08
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У продуктових наборах є тушковане м’ясо, каші, галети, вермішель швидкого приготування, чай, кава тощо.

Новости Днепра про У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отримати

Щомісячно безкоштовні продуктові набори можуть отримувати ВПО, зареєстровані у місті після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Отримувати кожен місяць безкоштовний продуктовий набір можуть переселенці, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належать до однієї з наступних категорій:

  • особи похилого віку;
  • особи з інвалідністю;
  • матері з дітьми;
  • недієздатні особи;
  • діти віком від 3-х до 18 років.

Один раз отримати безкоштовний продуктовий набір також можуть переселенці, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але нещодавно прибули до Дніпра і не належать до вищезазначених категорій. Також ті, хто вперше звернулися до управлінь соціального захисту населення міської ради за отриманням довідки ВПО.

Як ВПО отримати безкоштовний продуктовий набір:

  • звернутися до управління соцзахисту населення Дніпровської міськради за місцем проживання;
  • подати відповідну заяву
  • надати копії паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо є дитина, свідоцтво про її народження.

Знайти адреси районних управлінь соціального захисту населення Дніпра можна за посиланням

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Новости Днепра про У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отриматиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отриматиРусский

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