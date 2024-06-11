У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отримати

У продуктових наборах є тушковане м’ясо, каші, галети, вермішель швидкого приготування, чай, кава тощо.

Щомісячно безкоштовні продуктові набори можуть отримувати ВПО, зареєстровані у місті після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Отримувати кожен місяць безкоштовний продуктовий набір можуть переселенці, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належать до однієї з наступних категорій:

особи похилого віку;

особи з інвалідністю;

матері з дітьми;

недієздатні особи;

діти віком від 3-х до 18 років.

Один раз отримати безкоштовний продуктовий набір також можуть переселенці, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але нещодавно прибули до Дніпра і не належать до вищезазначених категорій. Також ті, хто вперше звернулися до управлінь соціального захисту населення міської ради за отриманням довідки ВПО.

Як ВПО отримати безкоштовний продуктовий набір:

звернутися до управління соцзахисту населення Дніпровської міськради за місцем проживання;

подати відповідну заяву

надати копії паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо є дитина, свідоцтво про її народження.

Знайти адреси районних управлінь соціального захисту населення Дніпра можна за посиланням.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: