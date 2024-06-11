У Дніпрі щомісячно видають безкоштовні продуктові набори: хто може отримати

Щомісячно безкоштовні продуктові набори можуть отримувати ВПО, зареєстровані у місті після 24 лютого 2022 року.
Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Отримувати кожен місяць безкоштовний продуктовий набір можуть переселенці, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання (МТКП) та належать до однієї з наступних категорій:
Один раз отримати безкоштовний продуктовий набір також можуть переселенці, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання, але нещодавно прибули до Дніпра і не належать до вищезазначених категорій. Також ті, хто вперше звернулися до управлінь соціального захисту населення міської ради за отриманням довідки ВПО.
Як ВПО отримати безкоштовний продуктовий набір:
Знайти адреси районних управлінь соціального захисту населення Дніпра можна за посиланням.
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