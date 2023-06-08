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  • У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей: “заробили” 10 мільйонів гривень

У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей: “заробили” 10 мільйонів гривень

Сьогодні 12:05
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У Дніпрі викрили злочинну банду, яка "відбирала" квартири у померлих людей.

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей:

Про це розповіли в пресслужбі обласної прокуратури. 

Злочинна банда складалася з восьми людей, які забирали квартири у померлих. За період з червня 2021 року по серпень 2022 року їм вдалося заволодіти чужим майном на суму 10 мільйонів гривень. 

Схема була проста. Вони знаходили нерухомість, яка належала померлим людям та не була оформлена, як спадщина. Тобто була “нічийною”. Такі квартири оформлювали на підставних або неіснуючих людей. Шахраї використовували фейкові документи, які виготовляли на орендованій квартирі.

Коли усі необхідні документи були на руках, тоді ці квартири продавали, а виручені гроші ділили між собою. У такий спосіб вони заволоділи правом власності на дев’ять квартир померлих громадян. За їх продаж отримали понад 10 млн грн.

Наразі на деякі відібрані квартири та нерухомість, яка належить підозрюваним, наклали арешт. 

До суду відправили обвинувальний акт стосовно керівника та сімох учасників злочинної організації за фактами шахрайського заволодіння об’єктами нерухомості та підроблення документів (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей:

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей:

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей:

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Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей: Українська Новости Днепра про У Дніпрі шахраї привласнили квартири померлих людей: Русский

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