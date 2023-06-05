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  • У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші

У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші

Сьогодні 14:59
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Шахраї не сплять!

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші

Дніпрянка Світлана Ліщинська розповіла, як нещодавно шахраї намагалися виманити в неї гроші телефоном.

За словами жінки, до неї зателефонували з номеру Vodafone. На лінії – молодик, який швидким голосом представився представником служби безпеки “ПриватБанку”. Він одразу почав говорити, що дзвінок терміновий, бо хтось намагається списати з картки Світлани в банкоматі 9800 грн.

Швидкість в голосі така, що вона заводить тебе і не дає змоги зібрати мозок. Запитання, чи були останні 5 хвилин операції в банкоматі, чи давала свій пін тощо. На моє запитання, чому дзвонять з якогось номеру водафон – ми дзвонимо вам з корпоративної мережі, – пише Світлана.

Далі молодик зазначив, що, щоб попередити шахрайські дії і передати все в кіберполіцію, жінка має зараз же зайти в додаток “ПриватБанку”.

Я сказала, що сама зможу змінити пін-код, перевірити все і зателефонувати своєму менеджеру, на що він мені відповідає, що зараз складається службова на притягнення мого менеджера до відповідальності за поширення моєї інформації, – пише жінка.

Коли молодик зрозумів, що не вдасться провернути свою аферу, він вилаявся та кинив слухавку.

Getcontact написав, що це якийсь Чугай Коля. Я розумію, що номер, скоріш за все, одноденний і завтра після «збору врожаю» буде знищено. Але я і розумію, що якби такий дзвінок був моїй мамі, то грошей на картці вже б не було. Будьте обережні і включайте критичне мислення! – зазначила дніпрянка.

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити гроші

Будь ласка, будьте обачні! Ніколи і нікому не повідомляйте три цифри на звороті картки; свій пін-код; пароль до додатку, коди, які вам приходять в смс від банку!

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Новости Днепра про У Дніпрі шахраї представляються робітниками відомого банку та намагаються виманити грошіУкраїнська

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