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У Дніпрі шахраї крали гроші з рахунків полеглих військових: що вирішив суд

Вчора 15:55
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У Дніпрі судили аферистів, які наживалися на загиблих військових.

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї крали гроші з рахунків полеглих військових: що вирішив суд

Під час судового засідання адвокати вимагали одному з них зменшити розмір застави до 200 тис грн, іншому – змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт.

Однак, як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, прокурори відстояли у суді апеляційної інстанції запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення до 2,4 млн грн. Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою.

Крім того, за результатом розгляду апеляційної скарги прокурорів щодо зміни запобіжного заходу третьому підозрюваному рішенням апеляційного суду було збільшено розмір застави у 5 разів – з 300 тис до 1,5 млн грн. Підозрюваного взято під варту в залі суду. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі банда цинічних злочинців забирали телефони полеглих військових, тіла яких привозили до обласного бюро судмедекспертизи. Поки проводилися необхідні процедури, шахраї отримували доступ до банківських рахунків загиблих та знімали чужі заощадження. Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи, ІТ-фахівця та рецидивіста, який має судимість. Загалом дозлочинної групи входили 5 людей.

Усім підозрюваним інкримінують крадіжку, шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України)

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Новости Днепра про У Дніпрі шахраї крали гроші з рахунків полеглих військових: що вирішив судУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі шахраї крали гроші з рахунків полеглих військових: що вирішив судРусский

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