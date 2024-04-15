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У Дніпрі самураї влаштували “бійку” (ФОТО)

Сьогодні 17:18
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У Дніпрі "побилися" самураї.

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

У сквері Усачова, що на лівому березі, рясно квітнуть сакури. Цими вихідними там влаштували “японський” вечір. Дніпряни могли бачити самураїв та гейш, вдягнених в речі, які нагадують традиційні японські наряди. З воїнами активно фотографувалися діти та дорослі.

Тож органічною стала поява яскравих “японців” в сквері у неділю, тематична музика та мультфільм з країни сонця, яке сходить. Вийшло атмосферно, – йдеться у Facebook-спільноті Райончик. 
 
Як виявилося, самураями, які імітувати двобій на мечах, виявилися учасники клубу з японського фехтування, які підтримали “двіж”.
 

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували

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Новости Днепра про У Дніпрі самураї влаштували Українська

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