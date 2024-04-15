У Дніпрі самураї влаштували “бійку” (ФОТО)

У Дніпрі "побилися" самураї.

У сквері Усачова, що на лівому березі, рясно квітнуть сакури. Цими вихідними там влаштували “японський” вечір. Дніпряни могли бачити самураїв та гейш, вдягнених в речі, які нагадують традиційні японські наряди. З воїнами активно фотографувалися діти та дорослі.

Facebook-спільноті Райончик. Тож органічною стала поява яскравих “японців” в сквері у неділю, тематична музика та мультфільм з країни сонця, яке сходить. Вийшло атмосферно, – йдеться уРайончик.

Як виявилося, самураями, які імітувати двобій на мечах, виявилися учасники клубу з японського фехтування, які підтримали “двіж”.

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