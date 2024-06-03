У Дніпрі рятують воїна з ампутацією обличчя

У Дніпрі рятують воїна, якому уламки ворожого снаряду зруйнували обличчя.

В одній із лікарень Дніпра рятують 43-річного Івана із Закарпаття. Чоловік воював на передовій, але нещодавно потрапив під обстріл, який розділив його життя на до та після. Уламки ворожого снаряду понівечили обличчя воїна. Замість половини лиця тепер рана – ніс, рот та щелепа сильно постраждали. Неушкодженими лишилися лише очі та лоб.

Йому здається, що мало повітря. Він розуміє, що не потрібно плакати, але сльози стоять в його очах. В серці немає смутку і болю. В нього замість носа, рота та щелеп рана, яка більше руйнує його душу. Він вірний, хоробрий та справжній воїн, якому в бою три великих уламки зруйнували обличчя. В клінічному діагнозі звучить важке слово – ампутація обличчя, – розповідає гендиректор одного із медзакладів Дніпра Сергій. Поруч з Іваном його дядько. Старенька мама хворіє та не може приїхати. Жінка поки що не знає, що насправді сталося з її сином. Іван просить рідних не говорити їй про своє поранення.

Дніпровські реаніматологи врятували життя Івана, але виправити понівечене лице не зможуть. Чоловік відправиться на пластичну операцію до Європи, де йому пообіцяли максимально відновити обличчя, аби рідні могли впізнати воїна.

Підбадьорюють всі: починаючи від санітарочки, закінчуючи дядьком, який буде супроводжувати Івана на пластичну операцію в Європу. Сьогодні зняли з апарату ШВЛ. Закріпили трубочки, через які він поки може їсти, пити та дихати. Дух підтримують ментальні терапевти. Європейські фахівці обіцяють відновити обличчя максимально до впізнаваності. Ми всі скоро побачимо Івана та його відродження з попелу війни, – розповідає лікар. повідомляли, що у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою. Нагадаємо, раніше мищо у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою.

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