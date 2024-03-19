У Дніпрі рятують військового, який втратив ноги та руки

У Дніпрі рятують життя 53-річного чоловіка, який втратив усі кінцівки в зоні бойових дій.

53-річного бійця доправили до лікарні Дніпра з фронту. Внаслідок бойових дій чоловік отримав тяжкі поранення та втратив всі кінцівки. Крім цього, у нього була важка травма голови, у зв’язку з чим дніпровські медики провели серйозну операцію – трепанацію черепа.

Наразі чоловік під наглядом лікарів. Поки що не може розмовляти, бо дихає за допомогою апарату штучної вентиляції, який вставлений в горло.

Але очі розповідають про все. Писати нічим, тільки по губах лікарі та медсестри читають його бажання, – розповідає головний лікар однієї з лікарень Дніпра.

На жаль, рідні воїна перебувають на окупованій території, тому зв’язку з ними немає.

На жаль, таких багато. Їхня доля залежить від нас, – зауважує лікар.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятували хлопчика, який вдихнув іграшку.

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