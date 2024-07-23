У Дніпрі рятують собаку, яку знесиленою викинули в річку

Собаку, яку спочатку кілька місяців тримали в зачиненому сараї, а після цього викинули у воду, рятують в Дніпрі.

У Дніпрі знесилену собаку викинули в річку сусіди колишніх господарів тварини.

Як розповіли волонтери притулку “Друг”, їм прислали страшне фото – знесилена вівчарка, голова якої лежить на піску. Знайшли тварину у Дніпровському районі. Усі були шоковані від такої знахідки.

Перше, що прийшло в голову – вона вже не жива. Але собака дихала. Люди забрали її на ніч додому. Зараз вона у клініці під нашою опікою. Це вівчарка. Назвали Хільда, – розповіли волонтери.

Хільду добре знають її рятівники. Раніше собака мешкала в приватному будинку, але після смерті господарів, їхні сусіди на кілька місяців забрали тварину собі.

Після їх смерті сусіди тримали її кілька місяців закритою в сараї. А коли вона зовсім була знесилена, і її почали жерти черв’яки, її віднесли до води, – переказує волонтерка.

Нині Хільда в жахливому стані. Опариші її з’їдають. Вона худа – просто скелет. Лікарі, до яких віднесли собаку, постригли її, вибрали опаришів та трохи привели до тями ліками та крапельницями.

Наразі волонтери збирають кошти на подальше лікування та реабілітацію Хільди.

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