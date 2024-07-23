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У Дніпрі рятують собаку, яку знесиленою викинули в річку

Сьогодні 16:52
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Собаку, яку спочатку кілька місяців тримали в зачиненому сараї, а після цього викинули у воду, рятують в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують собаку, яку знесиленою викинули в річку

У Дніпрі знесилену собаку викинули в річку сусіди колишніх господарів тварини. 

Як розповіли волонтери притулку “Друг”, їм прислали страшне фото – знесилена вівчарка, голова якої лежить на піску. Знайшли тварину у Дніпровському районі. Усі були шоковані від такої знахідки.

Перше, що прийшло в голову – вона вже не жива. Але собака дихала. Люди забрали її на ніч додому. Зараз вона у клініці під нашою опікою. Це вівчарка. Назвали Хільда, – розповіли волонтери.

Хільду добре знають її рятівники. Раніше собака мешкала в приватному будинку, але після смерті господарів, їхні сусіди на кілька місяців забрали тварину собі. 

Після їх смерті сусіди тримали її кілька місяців закритою в сараї. А коли вона зовсім була знесилена, і її почали жерти черв’яки, її віднесли до води, – переказує волонтерка.

Нині Хільда в жахливому стані. Опариші її з’їдають. Вона худа – просто скелет. Лікарі, до яких віднесли собаку, постригли її, вибрали опаришів та трохи привели до тями ліками та крапельницями.

Наразі волонтери збирають кошти на подальше лікування та реабілітацію Хільди. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують собаку, яку знесиленою викинули в річку

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують собаку, яку знесиленою викинули в річкуУкраїнська

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