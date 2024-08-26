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  • У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста Reuters

У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста Reuters

Сьогодні 15:53
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У Дніпрі рятують іноземного журналіста.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста Reuters

40-річний журналіст Reuters, поранений через ракетний удар по готелю “Сапфір” у Краматорську в ніч з 24 на 25 серпня – у тяжкому стані. Про це на брифінгу в Дніпрі повідомив керівник медзакладу, пише “Радіо Свобода”.

Журналіста, який постраждав під час ракетного удару, привезли з Краматорська у важкому стані. У нього тяжка черепно-мозкова травма та численні переломи. Йому вже перелили 3,5 літра крові, а попереду кілька складних операцій. 

Нині стан журналіста стабільний, але медійник досі в комі. 

Робимо все можливе, щоб стабілізувати і щоб Іван обов’язково вижив. Планується провести ще декілька операцій, але вже після повної стабілізації стану. Поки – важкий, але є в динаміці позитивний плюс. І ми всі віримо, що журналіст виживе… Тут треба час, тому що такі поранення, важкі поранення голови, мають складнощі у лікуванні й подальшій стабілізації, – сказав лікар.

Зауважимо, у ніч на 25 серпня росіяни вдарили по Краматорську. Під удар потрапив готель, в якому, зокрема, були журналісти – громадяни України, США і Британії. Агенція Reuters підтвердила загибель одного і поранення двох своїх співробітників у Краматорську.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують пораненого під час удару по Краматорську журналіста ReutersУкраїнська

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