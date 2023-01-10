У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці

Про це повідомляє дніпрянка Ольги Наріжної у Facebook.
Шия лебедя сильно деформувалася і майже не рухається. Виснажений птах потребує допомоги фахівця.
Містянка забрала пернатого до себе додому і доглядає за ним. Нині птах перебуває у теплі і більше не голодує. Найближчим часом його відвезуть до орнітолога.
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