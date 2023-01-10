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У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці

Сьогодні 21:15
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У Дніпрі рятують хворого лебедя, який залишився зимувати на річці. Птах не зміг полетіти на зимівлю зі своєю зграєю через травму шиї.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці

Про це повідомляє дніпрянка Ольги Наріжної у Facebook.

Шия лебедя сильно деформувалася і майже не рухається. Виснажений птах потребує допомоги фахівця.

Містянка забрала пернатого до себе додому і доглядає за ним. Нині птах перебуває у теплі і більше не голодує. Найближчим часом його відвезуть до орнітолога.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річці

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятують лебедя з травмою шиї, який залишився зимувати на річціРусский

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