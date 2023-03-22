У Дніпрі рятують коней-біженців з Харківщини, яких хотіли з’їсти росіяни

У дніпровському притулку живуть коні-біженці.

У дніпровському притулку мешкають коні, яких евакуювали із зони бойових дій. Ними зараз опікуються волонтери “Пегасу”.

Харківську кобилу Октаву рятували від окупації місцеві мешканці. Волонтерка розповіла, що коли в місто зайшли росіяни, то люди вирішили вивезти тварин на безпечну територію, бо окупанти збиралися вбити та з’їсти коней. Про це йдеться в сюжеті ДніпроТВ.

За словами волонтерки Яни Русіної, коней довелося вести 10 кілометрів по замінованому степу, де лежали снаряди.

Коли Октава потрапила на безпечну територію, то дуже боялася гучних звуків і нікого до себе не підпускала. Втім, через деяких час перебування в притулку, вона звикла до конюха, який доглядає за нею.

Ще один переселенець – кінь Буян з Донеччини, який отримав осколкове поранення. Тварину вирішили евакуювати на більш безпечну територію. Уламок снаряду влучив в ногу, але дістати його не можуть. Наразі тварині дають протизапальні ліки, щоб полегшити біль.

Буян вже старенький, йому понад 30 років, скакун погано чує та бачить.

Волонтери сподіваються, що все ж зможуть знайти тваринам нових господарів, які зможуть про них попіклуватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про спанієля, якого рятують волонтери “Пегасу”. Бідного чотирилапого викинув із вікна його власник. У цуценяти зламана лапка, а в шлунку застряг невідомий предмет.

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