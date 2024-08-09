У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботи

Виклик про падіння людини з висоти надійшов 4 серпня, повідомила медпрацівниця Павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчикова.
38-річний чоловік займався електричними роботами на стовпі, але не втримався та зірвався з опори, отримавши важкі травми. Фельдшери, які приїхали на виклик, надали йому екстрену медичну допомогу – знеболили постраждалого та іммобілізували його тіло.
З діагнозом: Політравма. ЗЧМТ. СГМ, перелом стегна, перелом кісток носу, забій грудної клітини травмованого чоловіка доставили до павлоградської лікарні з подальшою госпіталізацією до спеціалізованого закладу міста Дніпра. Екстрена служба не втомлюється закликати дотримуватись техніки безпеки і берегти своє життя! – повідомили медики.
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