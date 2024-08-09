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  • У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботи

У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботи

Сьогодні 21:31
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У Тернівці на Дніпропетровщині електрик впав зі стовпа.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботи

Виклик про падіння людини з висоти надійшов 4 серпня, повідомила медпрацівниця Павлоградської станції екстреної медичної допомоги Світлана Зайчикова. 

38-річний чоловік займався електричними роботами на стовпі, але не втримався та зірвався з опори, отримавши важкі травми. Фельдшери, які приїхали на виклик, надали йому екстрену медичну допомогу – знеболили постраждалого та іммобілізували його тіло. 

З діагнозом: Політравма. ЗЧМТ. СГМ, перелом стегна, перелом кісток носу, забій грудної клітини травмованого чоловіка доставили до павлоградської лікарні з подальшою госпіталізацією до спеціалізованого закладу міста Дніпра. Екстрена служба не втомлюється закликати дотримуватись техніки безпеки і берегти своє життя! – повідомили медики.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі рятують електрика, який травмувався, коли впав зі стовпа під час роботиРусский

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