У Дніпрі рятують чоловіка, який постраждав під час прицільного удару по супермаркету в Костянтинівці

Жителя Костянтинівки, який постраждав через ракетний удар, лікують в Дніпрі.

63-річний Євген 9 серпня, коли росіяни вдарили по місту, був у супермаркеті, на який прицільно спрямували ракету. Чоловік розповів, що зайшов до магазину, аби купити приманку для риби, і перед цим підійшов до банкомата, щоб знати гроші. Саме в цей момент пролунав потужний вибух.

Нині чоловіка рятують у Дніпрі, розповів гендиректор одного із медзакладів Дніпра Сергій.

Все навкруги здригнулося, сумка, яка була на лівому боці, зайнялась. Хлопчина із закривавленим обличчям схватив за руку, сказав: “Батя, відповзай – та допоміг вибратися з-під завалів металевого облаштування, – переказує розповідь Євгена лікар.

Коли Євген вибирався з-під завалів, побачив десятки понівечених людей та ріки крові, що заливала підлогу.

Потім, як в тумані: швидка, травмпункт та доставка до Дніпра, – каже Євген.

Усе тіло Євгена посічене склом та уламками скла, також у чоловіка: важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, дуже пошкоджене ліве око та зламана стінка лівої орбіти.

Втім, завдяки зусиллям дніпровських лікарів, Євген потихеньку одужує. За кілька днів його переведуть з реанімації до звичайного відділення.

За словами Євгена, одразу після виписки з лікарні, він хоче піти на рибалку з онуком, але вже в Дніпрі.

Удар по Костянтинівці – що відомо?

Нагадаємо, вранці 9 серпня війська РФ вдарили ракетою по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Тоді загинули 14 людей, серед троє дітей – дівчата 9, 11 та 16 років. Ще понад 40 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.