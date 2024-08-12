У Дніпрі рятують чоловіка, який постраждав під час прицільного удару по супермаркету в Костянтинівці

Все навкруги здригнулося, сумка, яка була на лівому боці, зайнялась. Хлопчина із закривавленим обличчям схватив за руку, сказав: “Батя, відповзай – та допоміг вибратися з-під завалів металевого облаштування, – переказує розповідь Євгена лікар.
Коли Євген вибирався з-під завалів, побачив десятки понівечених людей та ріки крові, що заливала підлогу.
Потім, як в тумані: швидка, травмпункт та доставка до Дніпра, – каже Євген.
Усе тіло Євгена посічене склом та уламками скла, також у чоловіка: важка черепно-мозкова травма, забій головного мозку, дуже пошкоджене ліве око та зламана стінка лівої орбіти.
Втім, завдяки зусиллям дніпровських лікарів, Євген потихеньку одужує. За кілька днів його переведуть з реанімації до звичайного відділення.
За словами Євгена, одразу після виписки з лікарні, він хоче піти на рибалку з онуком, але вже в Дніпрі.
Нагадаємо, вранці 9 серпня війська РФ вдарили ракетою по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. Тоді загинули 14 людей, серед троє дітей – дівчата 9, 11 та 16 років. Ще понад 40 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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