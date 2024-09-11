У Дніпрі рятують чоловіка, який намагався накласти на себе руки

У Новомосковському районі врятували чоловіка, який намагався повіситися.

У Новомосковську чоловік намагався повіситися – таке повідомлення надійшло вдень 9 вересня на спецлінію “103”.

Як розповідає медикиня Тетяна Єсич, бригада екстреної швидкої допомоги за лічені хвилини дісталася місця виклику. Там фельдшери виявили непритомного 26-річного чоловіка у стані клінічної смерті (відсутність дихання та пульсу).

Проведенням серцево-легеневої реанімації було чоловіка врятували – кровообіг та дихання було відновлено.

Згодом пацієнта у тяжкому стані з постійною кисневою підтримкою транспортували до міської лікарні Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 14-річна дівчина вчинила спробу самогубства.

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