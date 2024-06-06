У Дніпрі рятують артилериста, якого важко поранило біля Часового Яру

“Син Євген – це мої очі, мої думки та мої мрії разом з Україною. Він завжди був поряд до поранення. Він краще воює, ніж я”, – каже боєць.
Микола отримав поранення біля Часового Яру під час бою. Уламок в правому оці, опіки обличчя, вибухом пошкоджено правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. Рукою та пальцями не міг зробити жодного руху.
Після вдалих операцій все пішло на лад.
Попереду відновлення, але вже з’явилась посмішка, рухи пальцями та рукою, що дають повну надію на одужання. Сняться тільки важкі сни, як вони разом з сином та хлопцями прощаються з полеглими. Саме важке в житті – вибачитися, що не змогли вберегти, – розповів Микола.
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