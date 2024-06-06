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У Дніпрі рятують артилериста, якого важко поранило біля Часового Яру

Сьогодні 12:21
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У Дніпрі врятували бійця з Тернопільщини.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують артилериста, якого важко поранило біля Часового Яру

Директор одного із медзакладів Дніпра розповів про порятунок бійця з Тернопольської області, який отримав складне поранення біля Часового Яру. 
 
Звати пораненого військового, якого рятують у Дніпрі, Микола. До поранення чоловік був завжди бадьорим та спортивним. Доєднався до війська добровольцем ще в 2014 році. А потім у 2022, з початком нового етапу війни, долучився до ЗСУ разом з сином Євгеном. Обидва записалися до лав ЗСУ артилеристами.

“Син Євген – це мої очі, мої думки та мої мрії разом з Україною. Він завжди був поряд до поранення. Він краще воює, ніж я”, – каже боєць.

Микола отримав поранення біля Часового Яру під час бою. Уламок в правому оці, опіки обличчя, вибухом пошкоджено правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. Рукою та пальцями не міг зробити жодного руху.

Після вдалих операцій все пішло на лад.

Попереду відновлення, але вже з’явилась посмішка, рухи пальцями та рукою, що дають повну надію на одужання. Сняться тільки важкі сни, як вони разом з сином та хлопцями прощаються з полеглими. Саме важке в житті – вибачитися, що не змогли вберегти, – розповів Микола.

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують артилериста, якого важко поранило біля Часового ЯруУкраїнська

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