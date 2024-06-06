У Дніпрі рятують артилериста, якого важко поранило біля Часового Яру

У Дніпрі врятували бійця з Тернопільщини.

Директор одного із медзакладів Дніпра розповів про порятунок бійця з Тернопольської області, який отримав складне поранення біля Часового Яру.

Звати пораненого військового, якого рятують у Дніпрі, Микола. До поранення чоловік був завжди бадьорим та спортивним. Доєднався до війська добровольцем ще в 2014 році. А потім у 2022, з початком нового етапу війни, долучився до ЗСУ разом з сином Євгеном. Обидва записалися до лав ЗСУ артилеристами.

“Син Євген – це мої очі, мої думки та мої мрії разом з Україною. Він завжди був поряд до поранення. Він краще воює, ніж я”, – каже боєць.

Микола отримав поранення біля Часового Яру під час бою. Уламок в правому оці, опіки обличчя, вибухом пошкоджено правий ліктьовий суглоб, артерію та нерв. Рукою та пальцями не міг зробити жодного руху.

Після вдалих операцій все пішло на лад.