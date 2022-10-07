У Дніпрі рятують 6-річного хлопчика, якого вкусила гадюка

Про цей випадок розповіла медик Тетяна Єсич.
Сталося все у селі в Новомосковському районі. 6-річний хлопчик разом з друзями бавився в лісі неподалік, а побачивши плазуна вирішив його впіймати. Гадюка вкусила дитину за палець, але швидку викликали тільки через годину, коли батьки нарешті усвідомили небезпеку.
Прибувши на виклик, медики оглянули укус на руці. Гадюка ужалила за палець, на місці укусу був набряк. Хлопчику надали необхідну допомогу та у супроводі мати відвезли у лікарню в Дніпрі.
Медики зазначають, що укус гадюки не смертельний, але становить велику небезпеку для дітей, хворих та людей похилого віку. За словами Тетяни, для нашого регіону найбільш небезпечна змія – це гадюка звичайна. Зустрітися з нею можна в лісосмугах та на присадибних ділянках. Тому будьте обережні.
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